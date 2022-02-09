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Шабунин обвинил Президента в срыве конкурса на нового руководителя НАБУ и склоняет его к нарушению Конституции

Шабунин обвинил Президента в срыве конкурса на нового руководителя НАБУ и склоняет его к нарушению Конституции

Киев • УНН

 • 14087 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и его Офис, по словам активиста Виталия Шабунина, блокируют конкурс на избрание нового руководителя Национального антикоррупционного бюро вместо Артема Сытника. Но кроме личной неприязни, как утверждает активист, для блокировки доступа так называемых "международных" экспертов к управлению внутренними делами Украины есть и правовые основания, сообщает УНН.

Детали

"Как мы и предупреждали, ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ (Банковая в истерике от экспертов, делегированных международниками).

В этом конкурсе международные эксперты имеют определяющий голос, именно поэтому Банковая готовится снести весь конкурс (потому что влиять на него, как с САП, не сможет).

Если кортко, то Зеленский хочет просрочить решение КМУ о формировании конкурсной комиссии, чтобы потом снести/ подвесить весь процесс через ОАСК", - написал сегодня в FB Шабунин.

И вместе с тем еще раньше правоведы и ученые Верховной Рады отметили, что участие так называемых международных экспертов в избрании руководителя НАБУ является прямым вмешательством в государственные дела Украины и нарушение ее суверенитета.

“Согласно ст. 1 Конституции Украина является суверенным государством, а суверенитет выражается в верховенстве, самостоятельности, полноте и неделимости власти в пределах территории государства и независимости и равноправия во внешних сношениях. При этом самостоятельность государственной власти означает, что она сама, без участия других сил, способна принимать необходимые правовые акты и обеспечивать их исполнение с помощью средств государственного принуждения, а также отсутствие зависимости (политической, финансовой, организационной и т. п) органов государственной власти от любого внутри государства и за ее пределами. Поэтому непосредственное влияние международных организаций на формирование органов государственной власти в Украине может считаться ограничением суверенитета Украины”, — указали в Главном научно-экспертном управлении Верховной Рады.

Итак, в этой ситуации Президент Владимир Зеленский как гарант Конституции вполне логично может иметь большие правовые аргументы против внешнего управления, при котором Украина лишь созерцает как ей выбирают правоохранительные и другие органы.

Справка

Артем Сытник возглавляет НАБУ седьмой год несмотря на официальный статус коррупционера. 15 апреля - последний день его работы в должности директора. К этому времени либо должен быть избран новый директор, либо полномочия переходят к первому заместителю директора бюро.

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