Шабунін звинуватив Президента у зриві конкурсу на нового керівника НАБУ і схиляє його до порушення Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський та його Офіс, за словами активіста Віталія Шабуніна, блокують конкурс на обрання нового керівника Національного антикорупційного бюро замість Артема Ситника. Але окрім особистої неприязні, як стверджує активіст, для блокування доступу так званих "міжнародних" експертів до управління внутрішніми справами України є і правові підстави, повідомляє УНН.
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"Як ми і попереджали, ОП готує знесення конкурсу на директора НАБУ (Банкова в істериці від експертів, делегованих міжнародниками).
В цьому конкурсі міжнародні експерти мають визначальний голос, саме тому Банкова готується знести весь конкурс (бо впливати на нього, як з САП, не зможе).
Якщо кортко, то Зеленський хоче прострочити рішення КМУ про формування конкурсної комісії, щоб потім знести/підвісити весь процес через ОАСК", - написав сьогодні у FB Шабунін.
Та разом з тим ще раніше правознавці і науковці Верховної Ради зауважили, що участь так званих міжнародних експертів в обранні керівника НАБУ є прямим втручанням у державні справи України і порушенням її суверенітету.
“Згідно зі ст. 1 Конституції Україна є суверенною державою, а суверенітет виражається у верховенстві, самостійності, повноті і неподільності влади в межах території держави і незалежності і рівноправності у зовнішніх зносинах. При цьому самостійність державної влади означає, що вона сама, без участі інших сил, здатна приймати необхідні правові акти і забезпечувати їх виконання за допомогою засобів державного примусу, а також відсутність залежності (політичної, фінансової, організаційної тощо) органів державної влади від будь-кого всередині держави і за її межами. Тому безпосередній вплив міжнародних організацій на формування органів державної влади в Україні може вважатися обмеженням суверенітету України”, — вказали у Головному науково-експертному управлінні Верховної Ради.
Тож, в цій ситуації Президент Володимир Зеленський як гарант Конституції цілком логічно може мати більші правові аргументи проти зовнішнього управління, за якого Україна лише споглядає як їй обирають правоохоронні та інші органи.
Довідка
Артем Ситник очолює НАБУ сьомий рік попри офіційний статус корупціонера. 15 квітня - останній день його роботи на посаді директора. До цього часу або має бути обраний новий директор, або повноваження переходять до першого заступника директора бюро.