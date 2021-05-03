Сезон сакур в Киеве: Instagram изобилует фото с цветущими деревьями
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В столичном парке "Наталка" на Оболони продолжается сезон цветения сакур. Киевляне массово делятся фото с цветущими деревьями в Instagram, передает УНН.
Детали
В этом году весна несколько припозднилась, и цветение сакур можно увидеть в Киеве и в мае. Хотя первые фотографии с начала столичного "сакурового сезона" появились еще в середине апреля.
Но длинные майские выходные стали поводом для киевлян, которые остались в городе, посещать столичные локации и заметить цветущие деревья - за последние несколько дней Instagram изобилует фото с сакурами в Киеве.
При этом парк "Наталка" в Киеве не единственное место, где можно увидеть сакуры. Так, еще в 2017 году местные власти сообщали, что деревья высадили возле Национальной оперы Украины и должны были высадить на Владимирской горке, у Золотых ворот, в Мариинском парке, парке Киото, на Пейзажной аллее, на территории Киевского хореографического училища и Киевского политехничого университета, в ботсаде им. Фомина Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
А в Днепровском районе в прошлом году появилась самая длинная аллея сакур в Украине.
К слову, цветением сакур известный Ужгород. И Сакура-фест в городе является едва ли не главным туристическим событием апреля.
Дополнение
В середине апреля в ботаническом саду им. Фомина в Киеве расцвели первые белые магнолии. Киевляне поделились в сети нежными фотографиями.