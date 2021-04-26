Квітневий жарт: Україну засипало снігом

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У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 125555 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 167228 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 246510 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 183560 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 176924 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

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Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 155158 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160278 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні, 26 квітня, на частині території України випав сніг, пише УНН.

Сніг випав на території Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Чернівецької областей та у Карпатах.

Українці активно діляться в соціальних мережах світлинами засніжених весняних пейзажів.

Додамо

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби в більшості областей вночі заморозки в повітрі 0-3°, у південній частині нічна температура 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень в Україні 7-13° тепла; 29 квітня в більшості областей вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, денна температура 12-18° тепла.

Переважно без опадів, лише на півдні, вдень 29 квітня місцями і на заході країни короткочасні дощі.

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