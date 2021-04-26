Квітневий жарт: Україну засипало снігом

Сніг випав на території Київської, Чернігівської, Черкаської, Полтавської, Чернівецької областей та у Карпатах.

Українці активно діляться в соціальних мережах світлинами засніжених весняних пейзажів.

Додамо

За прогнозом синоптиків, у найближчі дві доби в більшості областей вночі заморозки в повітрі 0-3°, у південній частині нічна температура 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-5°, вдень в Україні 7-13° тепла; 29 квітня в більшості областей вночі 1-6° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4°, денна температура 12-18° тепла.

Переважно без опадів, лише на півдні, вдень 29 квітня місцями і на заході країни короткочасні дощі.