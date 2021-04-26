Апрельская шутка: Украину засыпало снегом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня, 26 апреля, на части территории Украины выпал снег, пишет УНН.
Снег выпал на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Черновицкой областей и в Карпатах.
Украинцы активно делятся в социальных сетях фотографиями заснеженных весенних пейзажей.
Добавим
По прогнозу синоптиков, в ближайшие двое суток в большинстве областей ночью заморозки в воздухе 0-3°, в южной части ночная температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем в Украине 7-13° тепла; 29 апреля в большинстве областей ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, дневная температура 12-18° тепла.
Преимущественно без осадков, лишь на юге, днем 29 апреля местами и на западе страны кратковременные дожди.