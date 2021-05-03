Сезон сакур у Києві: Instagram рясніє фото з квітучими деревами

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Цього року весна дещо припізнилася, і цвітіння сакур можна побачити в Києві й у травні. Хоча перші світлини з початку столичного "сакурового сезону" з'явилися ще у середині квітня.

Та довгі травневі вихідні стали приводом для киян, які залишилися у місті, відвідувати столичні локації та помітити квітучі дерева - за останні кілька днів Instagram рясніє фото з сакурами у Києві.

При цьому парк "Наталка" у Києві не єдине місце, де можна побачити сакури. Так, ще у 2017 році місцева влада повідомляла, що дерева висадили біля Національної опери України і мали висадити на Володимирській гірці, біля Золотих воріт, у Маріїнському парку, парку Кіото, на Пейзажній алеї, на території Київського хореографічного училища та Київського політехнічого університету, в ботсаду ім. Фоміна Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

А у Дніпровському районі торік з’явилася найдовша алея сакур в Україні.

До слова, цвітінням сакур відомий Ужгород. І Сакура-фест у місті є чи не головною туристичною подією квітня.

Доповнення

У середині квітня у ботанічному саду ім. Фоміна у Києві розквітли перші білі магнолії. Кияни поділились у мережі ніжними світлинами.

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