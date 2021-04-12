Магнолії розквітли у столиці: кияни поділились ніжними світлинами

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Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 78639 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 90423 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:29 • 132962 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 160874 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 195224 перегляди

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17 березня, 12:39 • 181329 перегляди

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Деталі

"Учора була весна...", "Весна. Стільки всього хотілося б написати, сказати ... ніжність", "Весна іде красу несе. Навчитись би сповільнювати час у цю пору...", "Київ квітучий..." - такі підписи під світлинами залишили користувачі.

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Нагадаємо

Квітень у Києві почався з температурного рекорду.

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