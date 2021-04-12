Магнолії розквітли у столиці: кияни поділились ніжними світлинами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У ботанічному саду ім. Фоміна у Києві розквітли перші білі магнолії. Кияни поділились у мережі ніжними світлинами, передає УНН.
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"Учора була весна...", "Весна. Стільки всього хотілося б написати, сказати ... ніжність", "Весна іде красу несе. Навчитись би сповільнювати час у цю пору...", "Київ квітучий..." - такі підписи під світлинами залишили користувачі.
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Нагадаємо
Квітень у Києві почався з температурного рекорду.