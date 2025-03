В Японії аномально рано зацвіли сакури

Деталі

Про це відомо, оскільки перші записи про спостереження за цвітінням сакури в цій країні, які є в розпорядженні дослідників, зробили представники імператорського двору ще у 812 році нашої ери.

Попередній рекорд, як вважається, був встановлений у 1409 році: тоді пік сезону цвітіння припав на 27 березня. Цьогоріч це сталося на день раніше - 26 березня. Дослідники кажуть, що в останні десятиліття пік сезону цвітіння настає все раніше і можливою причиною цього називають глобальні зміни клімату.

Дані демонструють, що приблизно з 1800 року піковий день сезону цвітіння в Кіото поступово зсувається з середини квітня ближче до березня.

Пік цвітіння триває лише кілька днів. Але є надзвичайно важливим для культури та економіки Японії та має назву ханамі.

Довідково

В Японії вишневий колір символізує хмари (завдяки тому, що безліч квітів сакури часто розпускаються разом) і метафорично позначає ефемерність життя. Завдяки цьому квітка сакури глибоко символічна в японській культурі, її образ часто використовується в японському мистецтві, аніме, кінематографі та інших сферах.

Зображення квітів сакури зустрічаються на всіх видах японських споживчих товарів, включаючи кімоно, канцелярське приладдя та посуд.

Сакура - панівний мотив японського татуювання іредзумі. Там квіти вишні часто зображуються разом з іншими традиційними мотивами - коропами, драконами і тиграми.

It’s that time of year again for sakura blooms and petals everywhere! Go out and see the colors while they last! The deer seem to like it too! japaneseculture sakura explorejapan pic.twitter.com/o5wCpoPhib

— GOOD CHOICE TOKYO (@ChoiceTokyo) March 23, 2021