В Японии аномально рано зацвели сакуры

Детали

Об этом известно, поскольку первые записи о наблюдении за цветением сакуры в этой стране, которые есть в распоряжении исследователей, сделали представители императорского двора еще в 812 году нашей эры.

Предыдущий рекорд, как считается, был установлен в 1409 году: тогда пик сезона цветения пришелся на 27 марта. В этом году это произошло на день раньше - 26 марта. Исследователи говорят, что в последние десятилетия пик сезона цветения наступает все раньше и возможной причиной этого называют глобальные изменения климата.

Данные показывают, что примерно с 1800 года пиковый день сезона цветения в Киото постепенно сдвигается с середины апреля ближе к марту.

Пик цветения длится всего несколько дней. Но это чрезвычайно важно для культуры и экономики Японии и называется ханами.

Справка

В Японии вишневый цвет символизирует облака (благодаря тому, что множество цветов сакуры часто распускаются вместе) и метафорически обозначает эфемерность жизни. Благодаря этому цветок сакуры глубоко символический в японской культуре, ее образ часто используется в японском искусстве, аниме, кинематографе и других сферах.

Изображения цветов сакуры встречаются на всех видах японских потребительских товаров, включая кимоно, канцелярские принадлежности и посуду.

Сакура - господствующий мотив японской татуировки ирэдзуми. Там цветы вишни часто изображаются вместе с другими традиционными мотивами - карпами, драконами и тиграми.

It's that time of year again for sakura blooms and petals everywhere! Go out and see the colors while they last! The deer seem to like it too! japaneseculture sakura explorejapan pic.twitter.com/o5wCpoPhib

- GOOD CHOICE TOKYO (@ChoiceTokyo) March 23, 2021