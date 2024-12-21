Украина и Литва обсудили сотрудничество в 2025 году
Киев • УНН
Министр обороны Украины Умеров провел встречу с новоназначенным министром обороны Литвы Шакалиене в Киеве. Стороны обсудили военное сотрудничество на 2025 год, включая поставки беспилотников и средств РЭБ.
Умеров встретился с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене в Киеве. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
В ходе переговоров обсуждались важные вопросы будущего сотрудничества между Украиной и Литвой на 2025 год.
Умеров поздравил Шакалиене с назначением на новую должность и выразил благодарность за значительную военную поддержку, которую Литва оказывает Украине. Литовский министр подтвердила, что ее страна продолжит выделять 0,25% от своего ВВП на помощь Украине, что является еще одним подтверждением непоколебимой поддержки.
Стороны также обсудили ключевые направления сотрудничества, в частности поставки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для украинских военных, а также усилия по разминированию территорий.
Умеров подчеркнул важность усиления оборонного сотрудничества между Украиной и Литвой для обеспечения безопасности не только этих двух стран, но и всей Европы. Он поблагодарил Литву за ее солидарность и постоянную поддержку в борьбе за свободу.
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