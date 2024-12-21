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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина и Литва обсудили сотрудничество в 2025 году

Украина и Литва обсудили сотрудничество в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 1734 просмотра

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Министр обороны Украины Умеров провел встречу с новоназначенным министром обороны Литвы Шакалиене в Киеве. Стороны обсудили военное сотрудничество на 2025 год, включая поставки беспилотников и средств РЭБ.

Умеров встретился с министром обороны Литвы Довиле Шакалиене в Киеве. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ходе переговоров обсуждались важные вопросы будущего сотрудничества между Украиной и Литвой на 2025 год.

Умеров поздравил Шакалиене с назначением на новую должность и выразил благодарность за значительную военную поддержку, которую Литва оказывает Украине. Литовский министр подтвердила, что ее страна продолжит выделять 0,25% от своего ВВП на помощь Украине, что является еще одним подтверждением непоколебимой поддержки.

Стороны также обсудили ключевые направления сотрудничества, в частности поставки беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы для украинских военных, а также усилия по разминированию территорий.

Умеров подчеркнул важность усиления оборонного сотрудничества между Украиной и Литвой для обеспечения безопасности не только этих двух стран, но и всей Европы. Он поблагодарил Литву за ее солидарность и постоянную поддержку в борьбе за свободу.

Украина и Чехия согласовали сотрудничество в борьбе с преступностью и обеспечении публичного порядка17 июл. 2024, 09:14 • 40066 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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