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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зафиксирована масштабная атака дронов: 8 областей Украины под прицелом вражеских БпЛА

Зафиксирована масштабная атака дронов: 8 областей Украины под прицелом вражеских БпЛА

Киев  •  УНН

 • 4266 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном применении ударных БпЛА в разных регионах Украины. Вражеские дроны зафиксированы в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Черкасской областях.

Зафиксировано массированное применение ударных БпЛА противником в разных регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

- Сумщина: новые группы дронов движутся в западном и юго-западном направлениях. 

- Полтавщина: БпЛА меняют курсы на юго-западный, западный и северо-западный. 

- Днепропетровщина: на востоке области дроны продвигаются северными и северо-западными маршрутами, а на юго-востоке движутся в направлении севера. 

- Запорожье: наблюдается появление новых групп ударных дронов. 

- Харьковщина: на юго-востоке региона вражеские дроны направляются на запад и северо-запад. 

- Черниговщина: дроны движутся на юго-запад и запад. 

- Киевщина: на севере области фиксируют западный курс БпЛА, а на границе с Черкасской областью - юго-западный. 

- Черкасская область: на юго-востоке региона дроны направлены на северо-западное направление. 

В Киевской области замечен БПЛА: силы ПВО приступили к работе18 дек. 2024, 20:10 • 27218 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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