Зафиксирована масштабная атака дронов: 8 областей Украины под прицелом вражеских БпЛА
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном применении ударных БпЛА в разных регионах Украины. Вражеские дроны зафиксированы в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Черниговской, Киевской и Черкасской областях.
Зафиксировано массированное применение ударных БпЛА противником в разных регионах страны. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
- Сумщина: новые группы дронов движутся в западном и юго-западном направлениях.
- Полтавщина: БпЛА меняют курсы на юго-западный, западный и северо-западный.
- Днепропетровщина: на востоке области дроны продвигаются северными и северо-западными маршрутами, а на юго-востоке движутся в направлении севера.
- Запорожье: наблюдается появление новых групп ударных дронов.
- Харьковщина: на юго-востоке региона вражеские дроны направляются на запад и северо-запад.
- Черниговщина: дроны движутся на юго-запад и запад.
- Киевщина: на севере области фиксируют западный курс БпЛА, а на границе с Черкасской областью - юго-западный.
- Черкасская область: на юго-востоке региона дроны направлены на северо-западное направление.
В Киевской области замечен БПЛА: силы ПВО приступили к работе18 дек. 2024, 20:10 • 27218 просмотров