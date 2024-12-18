В Киевской области замечен БПЛА: силы ПВО приступили к работе
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны работают по целям, население призывают находиться в укрытиях.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевская область!
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
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