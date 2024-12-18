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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
16:20 • 41517 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

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Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
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Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
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Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
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Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киевской области замечен БПЛА: силы ПВО приступили к работе

В Киевской области замечен БПЛА: силы ПВО приступили к работе

Киев  •  УНН

 • 1795 просмотра

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В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны работают по целям, население призывают находиться в укрытиях.

На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.  

Киевская область!
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников

- говорится в сообщении.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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