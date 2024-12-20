Теракт в Магдебурге: автомобиль наехал на рождественскую ярмарку, по меньшей мере 11 погибших
Киев • УНН
В немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, проехав 400 метров. В результате инцидента 11 человек погибли, около 80 получили ранения.
В немецком городе Магдебург в результате наезда автомобиля погибли по меньшей мере 11 человек, а количество пострадавших достигает 80. Об этом сообщает BILD, передает УНН.
Детали
На месте происшествия работают медики, оказывая неотложную помощь раненым. Пострадавшие лежат на земле возле рыночных прилавков, где еще несколько часов назад царила праздничная атмосфера.
В связи с нападением ярмарка закрыта, а трамвайное движение в центре города остановлено. Полиция заявила, что водитель проехал около 400 метров по территории ярмарки, оставляя после себя хаос и многочисленные жертвы.
Пока неизвестно, действовал ли злоумышленник самостоятельно или имел сообщников. Расследование продолжается, а город находится в состоянии шока.
Теракт на рождественской ярмарке в Германии: от 60 до 80 человек пострадали20 дек. 2024, 19:56 • 7510 просмотров