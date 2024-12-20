Теракт на рождественской ярмарке в Германии: от 60 до 80 человек пострадали
Киев • УНН
В Магдебурге водитель BMW въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, один человек погиб. По данным BILD, от 60 до 80 человек пострадали, полиция проверяет территорию на наличие взрывчатки.
На рождественской ярмарке в немецком городе Магдебург водитель автомобиля въехал в толпу людей. Представитель правительства земли Маттиас Шуппе подтвердил факт нападения, сообщает MDR Sachsen-Anhalt, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
Инцидент произошел в 19:04 по местному времени. Предположительно, транспортное средство - темный BMW. Водитель был задержан сразу после происшествия. Сообщается о многочисленных раненых в результате нападения. Возможно есть погибшие.
По информации BILD, от 60 до 80 человек пострадали в результате теракта на рождественской ярмарке.
Как сообщают очевидцы, автомобиль направился прямо в толпу людей неподалеку от ратуши.
Рождественская ярмарка была закрыта, организаторы призвали покинуть центр города.
Как сообщает издание Mitteldeutsche Zeitung, город Халле, расположенный примерно в 80 километрах от места происшествия, сразу после атаки усилил меры безопасности на своей рождественской ярмарке. Больницы города готовятся принять пострадавших. Об этом сообщил Тобиас Тешнер, руководитель отдела безопасности города Халле.
По данным BILD, полиция осматривает оцепленный район рождественской ярмарки в поисках взрывчатых веществ.
Добавим
Как сообщает MDR, по меньшей мере один человек погиб в результате наезда на людей в Магдебурге.
В Германии авто въехало в толпу на рождественской ярмарке, есть жертвы20 дек. 2024, 19:14 • 5753 просмотра