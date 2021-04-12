Магнолии расцвели в столице: киевляне поделились нежными фотографиями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В ботаническом саду им. Фомина в Киеве расцвели первые белые магнолии. Киевляне поделились в сети нежными фотографиями, передает УНН.
Детали
"Вчера была весна ...", "Весна. Столько всего хотелось бы написать, сказать ... нежность", "Весна идет красоту несет. Научиться бы замедлять время в это время ...", "Киев цветущий ..." - такие подписи под фотографиями оставили пользователи.
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Напомним
Апрель в Киеве начался стемпературного рекорда.