Сезон прогулок и пикников: врач рассказал, что делать при укусах насекомых

Прежде всего, врач посоветовал подготовиться перед выездом на природу - в частности, чтобы предупредить укус насекомого.

Для профилактики он советует, в частности, избегать мест скопления насекомых или же одеть максимально закрытую одежду.

По его словам, также не стоит есть на улице, потому что это привлекает насекомых.

"Используйте средства против насекомых, такие как кремы, гели или ароматические палочки. Важно, чтобы вы не проявляли агрессию к насекомым: если попробуете убить пчелу, скорее всего, она вас укусит", - отметил он.

Он отметил также, что во время отдыха на природе женщинам не стоит пользоваться духами, кремами и т.д. со сладкими ароматами.

Кроме того, склонным к аллергии, медик посоветовал за две недели до сезона насекомых начать принимать антигистаминные препараты.

Если насекомое все-таки укусило, это конечно, неприятный факт. Но его последствия возможно свести к минимуму.

Комары

"Укусы комаров обычно не опасны для здоровья. Если укусил комар, необходимо потереть место укуса нашатырным спиртом или раствором питьевой соды. Это поможет снять отек и зуд", - сказал врач. Расчесывание места укуса приведет лишь к длительному заживлению и еще большему зуду.

По его словам, в случае множественных укусов или склонности к аллергическим реакциям, рекомендуется принять антигистаминные препараты.

Если есть подозрение, что вас укусил малярийный комар, медик советует немедленно обратиться в инфекционную больницу.

Пчелы, осы, шмели

Пчелы, осы, шмели и шершни обычно не нападают на человека первыми, напоминает эксперт.

"Но этих насекомых можно разозлить, например, размахивая руками или отгоняя газетой. Чаще всего кусают осы, пчелы кусают реже, но больнее, и после укуса умирают", - отметил он.

По словам Комашко, наиболее опасны укусы этих насекомых для тех, кто склонен к аллергии. Людям, у которых бывают аллергические реакции, советуют сразу же после укуса принять антигистаминное средство немедленного действия.

"После укуса этих насекомых может быть тошнота, рвота и даже потеря сознания - так организм реагирует на яд, что выделяется насекомым. После укуса этих насекомых важно извлечь жало. Удалить его можно пинцетом, пальцами или иглой. Обязательно продезинфицируйте место укуса спиртом или йодом, после этого можно приложить лед или что-то холодное. Пейте много жидкости, чтобы нейтрализовать вредные вещества, попавшие в организм с ядом", - сказал собеседник.

Он рассказал об очень опасных случаях, когда пчела жалила в язык.

"В таком случае может наступить удушье. Важно сразу же вызвать врача и уменьшить отек: держать во рту кусочки льда, есть мороженое или хотя бы полоскать рот холодной водой. Если состояние после укуса пчелы, осы или шмеля ухудшается, появилась сыпь, не прекращается рвота - обязательно обратитесь к врачу", - отметил эксперт.

Клещи

Комашко напоминает, что клещей чаще всего можно "встретить" в лесу, поэтому перед походом в лес он советует обязательно позаботиться о закрытой одежде.

"Клещ кусает почти безболезненно, поэтому обнаружить его можно только при внимательном осмотре. По возвращении домой внимательно осмотрите себя и одежду. Главная опасность клещей в том, что они могут переносить такие заболевания как энцефалит или болезнь Лайма. Если Вы обнаружили на теле клеща, очень важно осторожно его вытащить. Ни в коем случае не давите клеща, не пытайтесь выдернуть силой. В таком случае велика вероятность инфицирования. Можно попробовать осторожно достать клеща пинцетом вращательными движениями", - говорит врач.

Он советует, что если клеща не удается удалить самостоятельно, нужно быстрее обратиться к врачу для предупреждения инфицирования энцефалитом или болезнью Лайма.

Как сообщал УНН, в этом году уже более 100 жителей Днепропетровской области пострадали от укусов клещей.