Сезон прогулянок і пікніків: лікар розповів, що робити при укусах комах

Перш за все, лікар порадив підготуватись перед виїздом на природу — зокрема, щоб попередити укус комахи.

Для профілактики він радить, зокрема, уникати місць скупчення комах або ж одягти максимально закритий одяг.

З його слів, також не варто їсти на вулиці, бо це приваблює комах.

“Використовуйте засоби проти комах, такі як креми, гелі чи ароматичні палички. Важливо, щоб ви не проявляли агресію до комах: якщо спробуєте вбити бджолу, швидше за все, вона вас вкусить”, — зазначив він.

Він зауважив також, що під час відпочинку на природі жінкам не варто користуватись парфумами, кремами тощо із солодкими ароматами.

Крім того, схильним до алергії, медик порадив за два тижні до сезону комах почати приймати антигістамінні препарати.

Якщо комаха все-таки вкусила, це звичайно, неприємний факт. Але його наслідки можливо звести до мінімуму.

Комарі

“Укуси комарів зазвичай не є небезпечними для здоров’я. Якщо укусив комар, необхідно потерти місце укусу нашатирним спиртом або розчином питної соди. Це допоможе зняти набряк і свербіж”, — сказав лікар. Розчісування місця укусу призведе лиш до тривалого заживання і ще більшого свербіння.

З його слів, у випадку множинних укусів або схильності до алергічних реакцій, рекомендується прийняти антигістамінні препарати.

Якщо є підозра, що вас вкусив малярійний комар, знавець радить негайно звернутись до інфекційної лікарні.

Бджоли, оси, джмелі

Бджоли, оси, джмелі та шершні зазвичай не нападають на людину першими, нагадує знавець.

"Але цих комах можна розсердити, наприклад, розмахуючи руками чи відганяючи газетою. Найчастіше кусають оси, бджоли кусають рідше, але болючіше, і після укусу вмирають", - зазначив він.

Зі слів Комашко, найбільш небезпечні укуси цих комах для тих, хто схильний до алергії. Людям, у яких бувають алергічні реакції, радять відразу ж після укусу прийняти антигістамінний засіб негайної дії.

“Після укусу цих комах може бути нудота, блювання і навіть втрата свідомості, — так організм реагує на отруту, що виділяється комахою. Після укусу цих комах важливо дістати жало. Видалити його можна пінцетом, пальцями або голкою. Обов’язково продезінфікуйте місце укусу спиртом або йодом, після цього можна прикласти лід або щось холодне. Пийте багато рідини, щоб нейтралізувати шкідливі речовини, що потрапили в організм з отрутою”, — сказав співрозмовник.

Він розповів про дуже небезпечні випадки, коли бджола жалила в язик.

“В такому випадку може настати задуха. Важливо відразу ж викликати лікаря і зменшити набряк: тримати в роті шматочки льоду, їсти морозиво або хоча б полоскати рот холодною водою. Якщо стан після укусу бджоли, оси або джмеля погіршується, з’явилась висипка, не припиняється блювота — обов’язково зверніться до лікаря”, — зауважив експерт.

Кліщі

Комашко нагадує, що кліщів найчастіше можна "зустріти" в лісі, тож перед походом у ліс він радить обов’язково подбати про закритий одяг.

"Кліщ кусає майже безболісно, тому виявити його можна тільки при уважному огляді. Після повернення додому уважно огляньте себе і одяг. Головна небезпека кліщів в тому, що вони можуть переносити такі захворювання як енцефаліт або хвороба Лайма. Якщо Ви виявили на тілі кліща, дуже важливо обережно його витягти. Ні в якому разі не тисніть кліща, не намагайтеся висмикнути силою. У такому випадку велика ймовірність інфікування. Можна спробувати обережно дістати кліща пінцетом обертальними рухами", — каже лікар.

Він радить, якщо кліща не вдається видалити самостійно, якнайшвидше звернутись до лікаря для попередження інфікування енцефалітом або хворобою Лайма.

Як повідомляв УНН, у цьому році вже понад 100 мешканців Дніпропетровщини постраждали від укусів кліщів.