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Сейм Польши признал Россию страной, поддерживающей терроризм

Сейм Польши признал Россию страной, поддерживающей терроризм

Киев • УНН

 • 629866 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вечером, 14 декабря, депутаты польского Сейма признали Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм. "За" проголосовали 231 депутат.

Об этом сообщила пресс-служба Сейма Польши, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за признание Россией государством, поддерживающим терроризм, голосовали 234 депутата Сейма.

Из них 231 проголосовал за это решение, против – 2, воздержался 1 депутат. Еще 226 депутатов не голосовали.

В октябре Сенат Польши признал российские власти террористическим режимом, резолюцию по этому вопросу поддержали все присутствующие в зале сенаторы.

                      

Ранее

Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Ее поддержали 494 европарламентаря, 58 были против, 24 – воздержались.

В Конгрессе США сейчас работают над альтернативой признанию россии “страной-спонсором терроризма”.

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