Сейм Польши признал Россию страной, поддерживающей терроризм
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вечером, 14 декабря, депутаты польского Сейма признали Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм. "За" проголосовали 231 депутат.
Об этом сообщила пресс-служба Сейма Польши, передает УНН.
Детали
Отмечается, что за признание Россией государством, поддерживающим терроризм, голосовали 234 депутата Сейма.
Из них 231 проголосовал за это решение, против – 2, воздержался 1 депутат. Еще 226 депутатов не голосовали.
В октябре Сенат Польши признал российские власти террористическим режимом, резолюцию по этому вопросу поддержали все присутствующие в зале сенаторы.
Ранее
Европейский парламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Ее поддержали 494 европарламентаря, 58 были против, 24 – воздержались.
В Конгрессе США сейчас работают над альтернативой признанию россии “страной-спонсором терроризма”.