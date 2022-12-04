Блінкен: конгрес США працює над альтернативою визнання рф країною-спонсором тероризму

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“Ми постійно розглядаємо, які заходи можемо вжити, щоб збільшити тиск. Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам із деякими спірними моментами, пов’язаними з визнанням рф „країною-спонсором тероризму“, що мало б небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети”, — сказав Блінкен.

Раніше Сенат Конгресу США закликав Державний департамент визнати росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня.

Нагадаємо

23 листопада Європарламент ухвалив резолюцію щодо визнання росії державою-спонсором тероризму, що стало ще однією перемогою на дипломатичному фронті для України. Ухвалений документ визначає необхідність створення правової бази для визнання росії державою-спонсором тероризму та механізми обмежувальних заходів проти неї.