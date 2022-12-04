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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 24993 перегляди

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Блінкен: конгрес США працює над альтернативою визнання рф країною-спонсором тероризму

Блінкен: конгрес США працює над альтернативою визнання рф країною-спонсором тероризму

Київ • УНН

 • 1515815 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Конгресі США наразі працюють над альтернативою визнання росії “країною-спонсором тероризму”. Про це повідомив держсекретар Ентоні Блінкен в етері CNN, передає УНН.

Цитата

“Ми постійно розглядаємо, які заходи можемо вжити, щоб збільшити тиск. Ми зараз працюємо з Конгресом над нормами, які допоможуть нам із деякими спірними моментами, пов’язаними з визнанням рф „країною-спонсором тероризму“, що мало б небажані наслідки. Ми працюємо над розробкою шляху для досягнення цієї мети”, — сказав Блінкен.

Раніше Сенат Конгресу США закликав Державний департамент визнати росію країною-спонсором тероризму. Резолюцію, що має необов’язковий характер, ухвалили на голосуванні ввечері 27 липня.

Нагадаємо

23 листопада Європарламент ухвалив резолюцію щодо визнання росії державою-спонсором тероризму, що стало ще однією перемогою на дипломатичному фронті для України. Ухвалений документ визначає необхідність створення правової бази для визнання росії державою-спонсором тероризму та механізми обмежувальних заходів проти неї.

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