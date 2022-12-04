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Блинкен: конгресс США работает над альтернативой признанию россии страной-спонсором терроризма

Киев • УНН

 • 1515812 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. В Конгрессе США сейчас работают над альтернативой признания россии “страной-спонсором терроризма”. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен в эфире CNN, передает УНН.

Цитата

“Мы постоянно рассматриваем, какие меры мы можем принять, чтобы увеличить давление. Мы сейчас работаем с Конгрессом над нормами, которые помогут нам с некоторыми спорными моментами, связанными с признанием рф „страной-спонсором терроризма“, что имело бы нежелательные последствия. Мы работаем над разработкой пути для достижения этой цели”, — сказал Блинкен.

Ранее Сенат Конгресса США призвал Государственный департамент признать россию страной-спонсором терроризма. Резолюцию, которая имеет необязательный характер, приняли на голосовании вечером 27 июля.

Напомним

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании россии государством-спонсором терроризма, что стало еще одной победой на дипломатическом фронте для Украины. Принятый документ определяет необходимость создания правовой базы для признания россии государством-спонсором терроризма и механизмы ограничительных мер против нее.

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