Сейм Польщі визнав Росію країною, що підтримує тероризм
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ввечері, 14 грудня, депутати польського Сейму визнали Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм. "За" проголосували 231 депутат.
Про це повідомила пресслужба Сейму Польщі, передає УНН.
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Зазначається, що за визнання Росією державою, яка підтримує тероризм, голосували 234 депутати Сейму.
З них 231 проголосував за це рішення, проти - 2, утримався 1 депутат. Ще 226 депутатів не голосували.
У жовтні Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом, резолюцію з цього питання підтримали всі присутні в залі сенатори.
Раніше
Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. Її підтримали 494 європарламентарії, 58 були проти, 24 – утрималися.
У Конгресі США наразі працюють над альтернативою визнання росії “країною-спонсором тероризму”.