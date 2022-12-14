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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20099 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Сейм Польщі визнав Росію країною, що підтримує тероризм

Сейм Польщі визнав Росію країною, що підтримує тероризм

Київ • УНН

 • 629868 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Ввечері, 14 грудня, депутати польського Сейму визнали Російську Федерацію державою, що підтримує тероризм. "За" проголосували 231 депутат.

Про це повідомила пресслужба Сейму Польщі, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що за визнання Росією державою, яка підтримує тероризм, голосували 234 депутати Сейму.

З них 231 проголосував за це рішення, проти - 2, утримався 1 депутат. Ще 226 депутатів не голосували.

У жовтні Сенат Польщі визнав російську владу терористичним режимом, резолюцію з цього питання підтримали всі присутні в залі сенатори.

                         

Раніше

Європейський парламент ухвалив резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. Її підтримали 494 європарламентарії, 58 були проти, 24 – утрималися.

У Конгресі США наразі працюють над альтернативою визнання росії “країною-спонсором тероризму”.

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