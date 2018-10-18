Сейм Литвы объявил референдум относительно двойного гражданства

За такое постановление Cейма проголосовали 66 депутатов, четверо воздержались.



Постановление принято голосами правящих, поскольку ранее зал Cейма покинули представители оппозиции в качестве протеста против процедурных нарушений при принятии поправок к закону, связанных с финансированием обороны и новых парламентских партий.



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Согласно принятому постановлению, на обязательном референдуме состоится голосование по изменению следующего текста 12 статьи Конституции: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, предусмотренных конституционным законом. Гражданин Литовской Республики по происхождению, который приобрел гражданство государства, соответствующего критериям избранной Литвой европейской и трансатлантической интеграции, не утрачивает гражданства Литовской Республики. В прочих случаях гражданин Литовской Республики не может быть одновременно и гражданином другого государства, за исключением предусмотренных конституционным законом случаев. Порядок приобретения и лишения гражданства устанавливает конституционный закон".



Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что депортировать венгров со вторым гражданством никто не будет.



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