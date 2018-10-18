Сейм Литви оголосив референдум щодо подвійного громадянства

За таку постанову сейму проголосували 66 депутатів, четверо утрималися.



Постанова прийнята голосами правлячих, оскільки раніше зал сейму покинули представники опозиції в знак протесту проти процедурних порушень при прийнятті поправок до закону, пов'язаних з фінансуванням оборони і нових парламентських партій.



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Згідно з прийнятою постановою, на обов'язковому референдумі відбудеться голосування по зміні наступного тексту 12 статті Конституції: "Громадянство Литовської Республіки набувається за народженням і на інших підставах, передбачених конституційним законом. Громадянин Литовської Республіки за походженням, який набув громадянство держави, відповідного критеріям обраної Литвою європейської та трансатлантичної інтеграції, що не втрачає громадянства Литовської Республіки. В інших випадках громадянин Литовської Республіки не може бути одночасно і громадянином іншої держави, за винятком передбачених конституційним законом випадків. Порядок придбання і позбавлення громадянства встановлює конституційний закон".



Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін запевнив, що депортувати угорців з другим громадянством ніхто не буде.



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