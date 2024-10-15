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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Только единицы из северокорейских офицеров понимают русский язык - Центр противодействия дезинформации

Только единицы из северокорейских офицеров понимают русский язык - Центр противодействия дезинформации

Киев  •  УНН

15 октября 2024, 06:41  •  7781 просмотра

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Большинство офицеров КНДР не понимают русского языка, сообщили в Центре противодействия дезинформации. Информацию о подготовке 100 тысяч военных КНДР для Украины в ЦПД считают выдумкой.

Большинство офицерского состава КНДР не понимают русского языка. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, пишет УНН.

Менее 1% кадрового офицерского состава армии кндр владеет русским языком. Это важно понимать, чтобы анализировать возможности привлечения этих военных к действиям армии рф в будущем

- написал он.

Кроме того, Коваленко отметил, что "информация о подготовке 100 тысяч военных КНДР и задействовании их на территории Украины, которая появилась в СМИ, пока - выдумки".

Напомним

На днях Американский институт изучения войны сообщил, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев проходят обучение в россии, предположив, что их могут развернуть на фронте в Украине или в приграничных районах рф до конца 2024 года.

Зеленский о заседании Ставки: разведка доложила о планах россии на зиму и усилении сотрудничества рф с КНДР14 октября 2024, 16:03 • 13799 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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