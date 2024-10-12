"Кілька тисяч" солдатів з Північної Кореї проходять навчання в рф, їх можуть перекинути в Україну - ISW
Київ • УНН
За даними ISW, "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять навчання в росії. Їх можуть розгорнути на фронті в Україні або в прикордонних районах рф до кінця 2024 року.
"Кілька тисяч" північнокорейських піхотинців навчаються в росії й російське військове командування може розгорнути їх на лінії фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонних районах росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
ISW зазначає, що офіційні особи Південної Кореї та України продовжують ідентифікувати військовослужбовців Північної Кореї, які вже воюють в Україні, а також навчаються в росії для можливого майбутнього розгортання поряд з російськими військовими.
11 жовтня The Washington Post повідомив, що офіційні особи Південної Кореї та України заявили, що північнокорейські солдати діють разом з російськими військами в Україні. Представник української військової розвідки, як повідомляється, заявив, що окремі офіцери Північної Кореї спостерігають за російськими військами та вивчають поле бою в окупованих росією районах України, але Україна поки що не спостерігала за підрозділами Північної Кореї, які діють в Україні.
Повідомляється, що український чиновник додав, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців навчаються в росії і що російське військове командування може розгорнути їх на лінії фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонних районах росії, щоб звільнити російські "резерви" для боротьби в межах України
Зазначається, що розмір угруповання північнокорейських сил, які росія могла б розгорнути на лінії фронту або які могли б звільнити російські сили вздовж кордону, невідомий, але ці сценарії також можуть сприяти зусиллям росії направити додаткову силу для пріоритетних наступальних операцій в Україні та продовжити кульмінацію російської наступальної операції б яка розпочалася влітку 2024 року.
Доповнення
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що Пхеньян направив своїх військових до України. Йдеться про інженерні підрозділи, які здійснюють нагляд за переданою з боку кндр зброєю. Втім деякі посланці кім чен ина вже загинули.
Міністр оборони Південної Кореї заявив про ймовірність відправки з боку кндр своїх регулярних військ для підтримки російської агресії в Україні.
4 жовтня джерела УНН повідомляли, що через ракетний удар по полігону поблизу Донецьку, зокрема загинуло 6 північнокорейських офіцерів.