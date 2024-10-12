"Кілька тисяч" солдатів з Північної Кореї проходять навчання в рф, їх можуть перекинути в Україну - ISW

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 8072 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 18955 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 35041 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 49211 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 83511 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 67356 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79456 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94191 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87450 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 180197 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2м/с
56%
Популярнi новини

Військовослужбовці-іноземці зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою

12 квітня, 03:15 • 11757 перегляди

Останній прохолодний день: якою буде погода сьогодні

12 квітня, 04:27 • 11156 перегляди

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 6254 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 7828 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 5416 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 35038 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 180196 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 335876 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 269697 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 232 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 2740 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 49211 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 18723 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 23844 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

"Кілька тисяч" солдатів з Північної Кореї проходять навчання в рф, їх можуть перекинути в Україну - ISW

Київ • УНН

 • 22044 перегляди

За даними ISW, "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять навчання в росії. Їх можуть розгорнути на фронті в Україні або в прикордонних районах рф до кінця 2024 року.

"Кілька тисяч" солдатів з Північної Кореї проходять навчання в рф, їх можуть перекинути в Україну - ISW

"Кілька тисяч" північнокорейських піхотинців навчаються в росії й російське військове командування може розгорнути їх на лінії фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонних районах росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.

ISW зазначає, що офіційні особи Південної Кореї та України продовжують ідентифікувати військовослужбовців Північної Кореї, які вже воюють в Україні, а також навчаються в росії для можливого майбутнього розгортання поряд з російськими військовими.

11 жовтня The Washington Post повідомив, що офіційні особи Південної Кореї та України заявили, що північнокорейські солдати діють разом з російськими військами в Україні. Представник української військової розвідки, як повідомляється, заявив, що окремі офіцери Північної Кореї спостерігають за російськими військами та вивчають поле бою в окупованих росією районах України, але Україна поки що не спостерігала за підрозділами Північної Кореї, які діють в Україні.

Повідомляється, що український чиновник додав, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців навчаються в росії і що російське військове командування може розгорнути їх на лінії фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонних районах росії, щоб звільнити російські "резерви" для боротьби в межах України

- інформує ISW.

Зазначається, що розмір угруповання північнокорейських сил, які росія могла б розгорнути на лінії фронту або які могли б звільнити російські сили вздовж кордону, невідомий, але ці сценарії також можуть сприяти зусиллям росії направити додаткову силу для пріоритетних наступальних операцій в Україні та продовжити кульмінацію російської наступальної операції б яка розпочалася влітку 2024 року.

Доповнення

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що Пхеньян направив своїх військових до України. Йдеться про інженерні підрозділи, які здійснюють нагляд за переданою з боку кндр зброєю. Втім деякі посланці кім чен ина вже загинули.

Міністр оборони Південної Кореї заявив про ймовірність відправки з боку кндр своїх регулярних військ для підтримки російської агресії в Україні. 

4 жовтня джерела УНН повідомляли, що через ракетний удар по полігону поблизу Донецьку, зокрема загинуло 6 північнокорейських офіцерів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаНовини Світу
Інститут дослідження війни
Рада національної безпеки і оборони України
The Washington Post
Кім Чен Ин
Пхеньян
Північна Корея
Південна Корея
Україна
Донецьк
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,825.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,593.72