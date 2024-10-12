"Несколько тысяч" солдат из Северной Кореи проходят обучение в рф, их могут перебросить в Украину - ISW

"Несколько тысяч" северокорейских пехотинцев обучаются в россии и российское военное командование может развернуть их на линии фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничных районах россии. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

ISW отмечает, что официальные лица Южной Кореи и Украины продолжают идентифицировать военнослужащих Северной Кореи, которые уже воюют в Украине, а также обучаются в россии для возможного будущего развертывания рядом с российскими военными.

11 октября The Washington Post сообщил, что официальные лица Южной Кореи и Украины заявили, что северокорейские солдаты действуют вместе с российскими войсками в Украине. Представитель украинской военной разведки, как сообщается, заявил, что отдельные офицеры Северной Кореи наблюдают за российскими войсками и изучают поле боя в оккупированных россией районах Украины, но Украина пока не наблюдала за подразделениями Северной Кореи, которые действуют в Украине.

Сообщается, что украинский чиновник добавил, что "несколько тысяч" северокорейских пехотинцев обучаются в россии и что российское военное командование может развернуть их на линии фронта в Украине до конца 2024 года или в приграничных районах россии, чтобы освободить российские "резервы" для борьбы в пределах Украины - информирует ISW.

Отмечается, что размер группировки северокорейских сил, которые россия могла бы развернуть на линии фронта или которые могли бы освободить российские силы вдоль границы, неизвестен, но эти сценарии также могут способствовать усилиям россии направить дополнительную силу для приоритетных наступательных операций в Украине и продолжить кульминацию российской наступательной операции, которая началась летом 2024 года.

Дополнение

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что Пхеньян направил своих военных в Украину. Речь идет об инженерных подразделениях, которые осуществляют надзор за переданным со стороны КНДР оружием. Впрочем, некоторые посланцы Ким чен Ына уже погибли.

Министр обороны Южной Кореи заявил о вероятности отправки со стороны кндр своих регулярных войск для поддержки российской агрессии в Украине.

4 октября источники УНН сообщали, что из-за ракетного удара по полигону вблизи Донецка, в частности погибло 6 северокорейских офицеров.