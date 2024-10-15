Тільки одиниці з північнокорейських офіцерів розуміють російську мову – Центр протидії дезінформації
Київ • УНН
Більшість офіцерів КНДР не розуміють російської мови, повідомили у Центрі протидії дезінформації. Інформацію про підготовку 100 тисяч військових КНДР для України у ЦПД вважають вигадкою.
Більшість офіцерського складу КНДР не розуміють російської мови. Про це повідомив Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.
Менше 1% кадрового офіцерського складу армії кндр володіє російською мовою. Це важливо розуміти, щоб аналізувати можливості залучення цих військових до дій армії рф в майбутньому
Окрім того, Коваленко зазначив, що "інформація про підготовку 100 тисяч військових кндр і задіювання їх на території України, яка з‘явилася у ЗМІ, наразі – вигадки".
Нагадаємо
Днями Американський інститут вивчення війни повідомив, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять навчання в росії, припустивши, що їх можуть розгорнути на фронті в Україні або в прикордонних районах рф до кінця 2024 року.
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