Северное направление: Признаков формирования ударных групп противника нет - Повх

Войска рф ведут постоянный обстрел Сумской и Черниговской областей, но признаков формирования ударных групп противника на северном направлении нет. Также инженеры, которые действуют в северной операционной зоне, выставили уже более тысячи противотанковых мин. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Как сообщил Повх, враг продолжает обстрелы приграничных зон в Сумской и Черниговской областях, используя минометы 120мм минометы и ствольную артиллерию.

Что касается угрозы нападения с севера хочется отметить, что война продолжается и развитие событий является динамичным. Но пока нет признаков формирования ударных групп противника на северном направлении. - подчеркнул Повх.

Он отметил, что разведка регулярно отслеживает ситуацию, и в случае подготовки вражеских ударных групп будет дано соответствующее сообщение. Также спикер сообщил, что в январе инженеры, которые действуют в северной операционной зоне, выставили уже более тысячи противотанковых мин. Читайте также: Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью

Кроме того, Повх рассказал, что ранее российские ДРГ пытались проникнуть на территорию Украины на северном направлении 8-10 раз в месяц. "Задачи у них достаточно разные. Это и тривиальное терроризирование населения приграничья, так и, возможно, действия в направлениях объектов критической инфраструктуры, которые находятся вблизи с государственной границей", - сказал спикер.

Он добавил, что командующий оперативного командования "Север" Дмитрий Красильников назначил награду за живого или мертвого диверсанта.

Напомним

Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время пресс-конференции заявлял, что россия способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговской области. Однако сделают они это или нет - зависит от уровня возведенных фортификаций украинской стороной.