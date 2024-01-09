Северное направление: Признаков формирования ударных групп противника нет - Повх
Киев • УНН
Российские войска обстреливают Сумы и Чернигов, но формирования ударных группировок противника не наблюдается; более 1000 противотанковых мин, установленных саперами.
Войска рф ведут постоянный обстрел Сумской и Черниговской областей, но признаков формирования ударных групп противника на северном направлении нет. Также инженеры, которые действуют в северной операционной зоне, выставили уже более тысячи противотанковых мин. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Северного направления Юрий Повх в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Как сообщил Повх, враг продолжает обстрелы приграничных зон в Сумской и Черниговской областях, используя минометы 120мм минометы и ствольную артиллерию.
Что касается угрозы нападения с севера хочется отметить, что война продолжается и развитие событий является динамичным. Но пока нет признаков формирования ударных групп противника на северном направлении.
Он отметил, что разведка регулярно отслеживает ситуацию, и в случае подготовки вражеских ударных групп будет дано соответствующее сообщение. Также спикер сообщил, что в январе инженеры, которые действуют в северной операционной зоне, выставили уже более тысячи противотанковых мин. Читайте также: Украина продолжает строить новые укрепления на границе с Беларусью
Кроме того, Повх рассказал, что ранее российские ДРГ пытались проникнуть на территорию Украины на северном направлении 8-10 раз в месяц. "Задачи у них достаточно разные. Это и тривиальное терроризирование населения приграничья, так и, возможно, действия в направлениях объектов критической инфраструктуры, которые находятся вблизи с государственной границей", - сказал спикер.
Он добавил, что командующий оперативного командования "Север" Дмитрий Красильников назначил награду за живого или мертвого диверсанта.
Напомним
Председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время пресс-конференции заявлял, что россия способна в течение недели-трех сформировать достаточный контингент для повторного наступления на территорию Черниговской области. Однако сделают они это или нет - зависит от уровня возведенных фортификаций украинской стороной.
Северное направление: Признаков формирования ударных групп противника нет - Повх
Российские войска обстреливают Сумы и Чернигов, но формирования ударных группировок противника не наблюдается; более 1000 противотанковых мин, установленных саперами.
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