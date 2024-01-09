Північний напрям: Ознак формування ударних груп противника немає - Повх

Війська рф ведуть постійний обстріл Сумської та Чернігівської областей, але ознак формування ударних груп противника на північному напрямку немає. Також інженери, які діють в північній операційній зоні, виставили вже понад тисячу протитанкових мін. Про це розповів речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрій Повх в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Як повідомив Повх, ворог продовжує обстріли прикордонних зон у Сумській і Чернігівській областях, використовуючи міномети 120мм міномети та ствольну артилерію.

Що стосується загрози нападу з півночі хочеться зазначити, що війна триває та розвиток подій є динамічним. Але наразі немає ознак формування ударних груп противника на північному напрямку. - наголосив Повх.

Він зазначив, що розвідка регулярно відслідковує ситуацію, і в разі підготовки ворожих ударних груп буде дано відповідне повідомлення. Також речник повідомив, що у січні інженери, які діють в північній операційній зоні, виставили вже понад тисячу протитанкових мін. Читайте також: Україна продовжує будувати нові укріплення на кордоні з білоруссю

Крім того, Повх розповів, що раніше російські ДРГ намагалися проникнути на територію України на північному напрямку 8-10 разів на місяць. "Завдання у них досить різні. Це і тривіальне тероризування населення прикордоння, так і, можливо, дії в напрямках об’єктів критичної інфраструктури, які знаходяться поблизу з державним кордоном", - сказав речник.

Він додав, що командувач оперативного командування "Північ" Дмитро Красильников призначив нагороду за живого чи мертвого диверсанта.

Нагадаємо

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус під час пресконференції заявляв, що росія здатна протягом тижня-трьох сформувати достатній контингент для повторного наступу на територію Чернігівської області. Проте зроблять вони це чи ні - залежить від рівня зведених фортифікацій українською стороною.