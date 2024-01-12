Северная Корея отрицает использование Россией ракет корейского производства в войне против Украины

Корейская народная демократическая республика заявила о безосновательности обвинений об использовании Россией северокорейских ракет в войне против Украины. Об этом заявил постоянный представитель КНДР в ООН Ким Сон, передает KCNA, пишет УНН.

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КНДР не считает нужным комментировать каждое безосновательное обвинение США - сказал Ким Сон, комментируя якобы использование Россией северокорейских ракет в войне против Украины.

Ким Сон в четверг заявил, что инициированное США 10 января заседание Совета безопасности ООН для обсуждения поставок россии ракет из КНДР - это свидетельство попыток США подорвать основы международного мира и безопасности вопреки принципам Устава ООН.

Сон назвал войну в Украине "украинским кризисом", который был создан США с целью "посягнуть на разумные и справедливые интересы безопасности России и способствовать продвижению НАТО на Восток. Поэтому Вашингтон никогда не сможет избежать своей ответственности".

Представитель Северной Кореи заявил, что КНДР не имела никакого отношения к теме заседания СБ ООН 10 января, отметив, что его созыв Штатами "является ярким отражением их бедственного положения" и свидетельством "нехватки сил и средств в стратегическом противостоянии с Россией".

Напомним,

Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении одного россиянина и трех российских компаний за "передачу ракет из КНДР в Россию".

В среду, 10 января, семь членов Совбеза ООН обвинили Россию в том, что она использует свое положение как постоянного члена Совета, покупая северокорейские ракеты и атакуя Украину.