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У Держдепі США пояснили санкції проти міноборони рф передачею ракет із КНДР

У Держдепі США пояснили санкції проти міноборони рф передачею ракет із КНДР

Київ • УНН

 • 24167 перегляди

США наклали санкції на російську фізичну особу та компанії за передачу ракет КНДР Росії.

Держдепартамент США повідомив про запровадження санкцій щодо одного росіянина та трьох російських компаній за "передачу ракет із КНДР до Росії". Про це йдеться на сайті Держдепу, передає УНН.

"Державний департамент сьогодні запроваджує санкції щодо однієї фізичної особи та трьох юридичних осіб, причетних до передачі Росії та випробувань Росією балістичних ракет корейського походження з кінця листопада 2023 року

йдеться у повідомленні.

Серед тих, хто потрапив під санкції, — російський 224-й льотний підрозділ державних авіаліній та його гендиректор Володимир Міхейчик.

У список санкцій внесено також чотири літаки. Обмеження задіяли за перевезеннях балістичних ракет КНДР і пов'язаних з ракетами вантажів у листопаді та грудні 2023 року".

Сполучені Штати продовжують уважно стежити за будь-якою підтримкою, яку надає Росія КНДР в обмін на цю зброю, і будуть використовувати всі доступні інструменти для визначення та викриття фізичних та юридичних осіб, причетних до постачання зброї між КНДР і Росією

заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

росію звинуватили у використанні свого статусу в Раді безпеки ООН для закупівлі ракет у КНДР11.01.24, 09:54 • 62697 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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