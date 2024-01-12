В Госдепе США объяснили санкции против минобороны рф передачей ракет из КНДР

Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении одного россиянина и трех российских компаний за "передачу ракет из КНДР в Россию". Об этом говорится на сайте Госдепа, передает УНН.

"Государственный департамент сегодня вводит санкции в отношении одного физического лица и трех юридических лиц, причастных к передаче России и испытаний Россией баллистических ракет корейского происхождения с конца ноября 2023 года говорится в сообщении.

Среди тех, кто попал под санкции, - российское 224-е летное подразделение государственных авиалиний и его гендиректор Владимир Михейчик.

В санкционный список внесены также четыре самолета. Ограничения задействовали при перевозках баллистических ракет КНДР и связанных с ракетами грузов в ноябре и декабре 2023 года".

Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за любой поддержкой, которую оказывает Россия КНДР в обмен на это оружие, и будут использовать все доступные инструменты для определения и разоблачения физических и юридических лиц, причастных к поставкам оружия между КНДР и Россией заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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