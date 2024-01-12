Північна Корея заперечує використання росією ракет корейського виробництва у війні проти України
Київ • УНН
Північна Корея заперечує надання ракет росії для використання в Україні, вважаючи звинувачення США тактикою підриву міжнародного миру.
Корейська народна демократична республіка заявила про безпідставність звинувачень про використання росією північнокорейських ракет у війні проти України. Про це заявив постійний представник КНДР в ООН Кім Сон, передає KCNA, пише УНН.
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КНДР не вважає за потрібне коментувати кожне безпідставне звинувачення США
Кім Сон у четвер заявив, що ініційоване США 10 січня засідання Ради безпеки ООН для обговорення постачань росії ракет з КНДР - це свідчення спроб США підірвати основи міжнародного миру та безпеки всупереч принципам Статуту ООН.
Сон назвав війну в Україні "українською кризою", яка була створена США з метою "зазіхнути на розумні та справедливі інтереси безпеки росії та сприяти просуванню НАТО на Схід. Тому Вашингтон ніколи не зможе уникнути своєї відповідальності".
Представник Північної Кореї заявив, що КНДР не мала жодного відношення до теми засідання РБ ООН 10 січня, зауваживши, що його скликання Штатами "є яскравим відображенням їх тяжкого становища" і свідченням "браку сил та засобів у стратегічному протистоянні з росією".
Нагадаємо
Держдепартамент США повідомив про запровадження санкцій щодо одного росіянина та трьох російських компаній за "передачу ракет із КНДР до росії".
У середу, 10 січня, сім членів Радбезу ООН звинуватили росію в тому, що вона використовує своє становище як постійного члена Ради, купуючи північнокорейські ракети та атакуючи Україну.