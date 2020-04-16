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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 34601 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 43200 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 58784 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59776 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75675 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 105400 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130585 просмотра

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СЕТАМ распродал 25 нефтебаз ПриватБанка на сумму около 100 млн грн

СЕТАМ распродал 25 нефтебаз ПриватБанка на сумму около 100 млн грн

Киев  •  УНН

 • 17713 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Акционерное общество государственный банк "ПриватБанк" продало через государственное предприятие СЕТАМ 25 нефтебаз на около 100 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ.

"Акционерное общество государственный банк "ПриватБанк" продало через электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции) 25 нефтебаз на общую сумму 93392847 грн", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в рамках добровольной продажи на площадке OpenMarket, ПриватБанк является партнером, который часто адаптируется под рынок и предлагает скидки на очень привлекательные лоты для клиентов системы онлайн-аукционов. Это дает результат, ведь за все время для банка удалось дополнительно заработать 51028068 грн. Нефтебаза с наибольшим приростом цены в 620% находится в городе Коростень Житомирской области. А лот за который посоревновались больше всего участников - 11, находится в Житомире.

По словам исполняющего обязанности гендиректора ГП "СЕТАМ" Александра Мамро, вчера успешно реализовано три лота с нефтебазами от ПриватБанка, которые находятся в Харьковской, Хмельницкой и Запорожской областях.

"Общая сумма реализованного имущества ПриватБанка через площадку OpenMarket, в рамках добровольной продажи, составляет 332 млн грн", - прокомментировал Мамро.

Напомним, СЕТАМ с начала года продал имущества на более 500 млн грн.

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