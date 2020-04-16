СЕТАМ распродал 25 нефтебаз ПриватБанка на сумму около 100 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Акционерное общество государственный банк "ПриватБанк" продало через государственное предприятие СЕТАМ 25 нефтебаз на около 100 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ.
"Акционерное общество государственный банк "ПриватБанк" продало через электронный аукцион OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции) 25 нефтебаз на общую сумму 93392847 грн", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в рамках добровольной продажи на площадке OpenMarket, ПриватБанк является партнером, который часто адаптируется под рынок и предлагает скидки на очень привлекательные лоты для клиентов системы онлайн-аукционов. Это дает результат, ведь за все время для банка удалось дополнительно заработать 51028068 грн. Нефтебаза с наибольшим приростом цены в 620% находится в городе Коростень Житомирской области. А лот за который посоревновались больше всего участников - 11, находится в Житомире.
По словам исполняющего обязанности гендиректора ГП "СЕТАМ" Александра Мамро, вчера успешно реализовано три лота с нефтебазами от ПриватБанка, которые находятся в Харьковской, Хмельницкой и Запорожской областях.
"Общая сумма реализованного имущества ПриватБанка через площадку OpenMarket, в рамках добровольной продажи, составляет 332 млн грн", - прокомментировал Мамро.
Напомним, СЕТАМ с начала года продал имущества на более 500 млн грн.