СЕТАМ розпродав 25 нафтобаз ПриватБанку на близько 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Акціонерне товариство державний банк "ПриватБанк" продало через державне підприємство СЕТАМ 25 нафтобаз на близько 100 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СЕТАМ.
"Акціонерне товариство державний банк "ПриватБанк" продало через електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ" Міністерства юстиції) 25 нафтобаз на загальну суму 93 392 847 грн", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що в рамках добровільного продажу на майданчику OpenMarket, ПриватБанк є банком-партнером, який часто адаптується під ринок та пропонує знижки на дуже привабливі лоти для клієнтів системи онлайн-аукціонів. Це дає результат, адже за весь час для банку вдалося додатково заробити 51 028 068 грн. Нафтобаза з найбільшим приростом ціни в 620% знаходиться у місті Коростень Житомирської області. А лот за який позмагались найбільше учасників - 11, знаходиться у Житомирі.
За словами виконувача обов’язків гендиректора ДП "СЕТАМ" Олександра Мамро, вчора було успішно реалізовано три лоти з нафтобазами від ПриватБанку, які знаходяться у Харківській, Хмельницькій та Запорізькій областях.
"Загальна сума реалізованого майна ПриватБанку через майданчик OpenMarket, в рамках добровільного продажу, становить 332 млн грн", - прокоментував Мамро.
Нагадаємо, СЕТАМ з початку року продав майна на понад 500 млн грн.