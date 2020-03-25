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СЕТАМ з початку року продав майна на понад 500 млн грн

СЕТАМ з початку року продав майна на понад 500 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Державне підприємство “СЕТАМ” (Міністерства юстиції України) на своєму електронному майданчику OpenMarket з початку року успішно провело 2092 аукціони на понад 500 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СЕТАМ.

“Переважна більшість успішних аукціонів — 2021 (на 413 457 013 грн) від Державної виконавчої служби. 71 успішний аукціон (на 118 942 197 грн) — в рамках добровільного продажу. Збільшення вартості майна в процесі торгів — 51 497 669 грн, що є результатом конкуренції учасників електронних аукціонів”, — йдеться в повідомленні.

Також, повідомляється, що лот з найбільшим приростом ціни — це трактор колісний МТЗ-80, 1990 року випуску. Зростання ціни у відсотковому значенні — 1504%.

Нагадаємо, за минулий рік СЕТАМ сплатив на користь держави майже 50 млн грн.

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