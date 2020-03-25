СЕТАМ с начала года продал имущества на более 500 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Государственное предприятие “СЕТАМ” (Министерство юстиции Украины) на своей электронной площадке OpenMarket с начала года успешно провело 2092 аукционы на более 500 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ.
"Подавляющее большинство успешных аукционов - 2021 (на 413 457 013 грн) от Государственной исполнительной службы. 71 успешный аукцион (на 118 942 197 грн) - в рамках добровольной продажи. Увеличение стоимости имущества в процессе торгов - 51497669 грн, что является результатом конкуренции участников электронных аукционов", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что лот с наибольшим приростом цены - это трактор колесный МТЗ-80, 1990 года выпуска. Рост цены в процентном значении - 1504%.
Напомним, за прошлый год СЕТАМ оплатил в пользу государства почти 50 млн грн.