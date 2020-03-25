СЕТАМ с начала года продал имущества на более 500 млн грн

КИЕВ. 25 марта. УНН. Государственное предприятие “СЕТАМ” (Министерство юстиции Украины) на своей электронной площадке OpenMarket с начала года успешно провело 2092 аукционы на более 500 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ.