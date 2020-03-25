СЕТАМ с начала года продал имущества на более 500 млн грн

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78944 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 93546 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 101087 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 100466 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 108082 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 95198 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104008 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106270 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131261 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130383 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 104793 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 110267 просмотра
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Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 108559 просмотра
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Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 108064 просмотра
Актуальное
СЕТАМ с начала года продал имущества на более 500 млн грн

СЕТАМ с начала года продал имущества на более 500 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13279 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Государственное предприятие “СЕТАМ” (Министерство юстиции Украины) на своей электронной площадке OpenMarket с начала года успешно провело 2092 аукционы на более 500 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ.

"Подавляющее большинство успешных аукционов - 2021 (на 413 457 013 грн) от Государственной исполнительной службы. 71 успешный аукцион (на 118 942 197 грн) - в рамках добровольной продажи. Увеличение стоимости имущества в процессе торгов - 51497669 грн, что является результатом конкуренции участников электронных аукционов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что лот с наибольшим приростом цены - это трактор колесный МТЗ-80, 1990 года выпуска. Рост цены в процентном значении - 1504%.

Напомним, за прошлый год СЕТАМ оплатил в пользу государства почти 50 млн грн.

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