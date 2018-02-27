Сестра сообщила о пропаже Сенцова из колонии в Лабытнанги

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 62365 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 75813 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 78548 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107066 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100313 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104525 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111505 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117081 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122784 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134296 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Сестра сообщила о пропаже Сенцова из колонии в Лабытнанги

Сестра сообщила о пропаже Сенцова из колонии в Лабытнанги

Киев  •  УНН

 • 14547 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России, нет в колонии в городе Лабытнанги, где его удерживали в последнее время. Об этом его сестра Наталья Каплан написала в Facebook, передает УНН.

"Появилась информация, что Олега Сенцова нет у ИК-8 в Лабытнанги. Об этом говорит ответ-письмо с ФСИН Яне Гончаровой. В дежурной части мне отказались дать информацию, по телефону начальника колонии никто не отвечает. Приступаем к поискам", - сообщила Н.Каплан.

По словам сестры режиссера, письмо было отправлено в воскресенье через электронную систему ФСИН, ответ пришел во вторник, 27-го.

Напомним, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму.

Его этапировали в исправительную колонию города Лабытнанги ("Белый медведь") Ямало-Ненецкого автономного округа России.

Как сообщал УНН, 14 февраля заключенный Олег Сенцов впервые позвонил из России сестре.

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