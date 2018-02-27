Сестра сообщила о пропаже Сенцова из колонии в Лабытнанги
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Украинского режиссера Олега Сенцова, заключенного в России, нет в колонии в городе Лабытнанги, где его удерживали в последнее время. Об этом его сестра Наталья Каплан написала в Facebook, передает УНН.
"Появилась информация, что Олега Сенцова нет у ИК-8 в Лабытнанги. Об этом говорит ответ-письмо с ФСИН Яне Гончаровой. В дежурной части мне отказались дать информацию, по телефону начальника колонии никто не отвечает. Приступаем к поискам", - сообщила Н.Каплан.
По словам сестры режиссера, письмо было отправлено в воскресенье через электронную систему ФСИН, ответ пришел во вторник, 27-го.
Напомним, Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года с обвинением в подготовке терактов в Крыму.
Его этапировали в исправительную колонию города Лабытнанги ("Белый медведь") Ямало-Ненецкого автономного округа России.
Как сообщал УНН, 14 февраля заключенный Олег Сенцов впервые позвонил из России сестре.