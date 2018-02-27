Сестра повідомила про зникнення Сенцова з колонії в Лабитнангі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українського режисера Олега Сенцова, ув’язненого в Росії, немає в колонії у місті Лабитнангі, де його утримували останнім часом. Про це його сестра Наталія Каплан написала у Facebook, передає УНН.
“З’явилася інформація, що Олега Сенцова немає у ВК-8 у Лабитнангі. Про це говорить відповідь-лист з ФСВП Яні Гончаровій. У черговій частині мені відмовилися дати інформацію, по телефону начальника колонії ніхто не відповідає. Приступаємо до пошуків”, — повідомила Н.Каплан.
За словами сестри режисера, лист був відправлений у неділю через електронну систему ФСВП, відповідь прийшла у вівторок, 27-го.
Нагадаємо, Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року з обвинуваченням у підготовці терактів в Криму.
Його етапували до виправної колонії міста Лабитнангі (“Білий ведмідь”) Ямало-Ненецького автономного округу Росії.
Як повідомляв УНН, 14 лютого ув’язнений Олег Сенцов вперше зателефонував з Росії сестрі.