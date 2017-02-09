Сервисные центры МВД начнут выдавать международные водительские права

С 9 февраля в территориальных сервисных центрах МВД можно будет получить международное водительское удостоверение.

"Международное водительское удостоверение - это новая услуга сервисных центров МВД, которая никогда ранее не была доступна в МРЭО. Получить международное водительское удостоверение можно только при наличии национального водительского удостоверения, при этом национальное удостоверение не изымается. По международным нормам, оно выглядит как небольшая картонная книжечка. Благодаря ему расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также оно имеет важное значение для граждан, длительное время находящихся за рубежом", - объясняет руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит - 34 грн 16 коп.

Как сообщал УНН, с 1 февраля территориальные сервисные центры МВД по всей Украине будут выдавать справки об отсутствии судимости.