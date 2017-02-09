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Сервісні центри МВС розпочнуть видавати міжнародне посвідчення водія

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сервісні центри МВС вперше в Україні розпочнуть видавати міжнародне посвідчення водія. Про це УНН повідомили у прес-службі Головного сервісного центру МВС України.

Сервісні центри МВС розпочнуть видавати міжнародне посвідчення водія

З 9 лютого у територіальних сервісних центрах МВС можна буде отримати міжнародне посвідчення водія.

“Міжнародне посвідчення водія — це нова послуга сервісних центрів МВС, яка ніколи раніше не була доступна в МРЕВ. Отримати міжнародне посвідчення водія можна лише за умови наявності національного посвідчення водія, при цьому національне посвідчення не вилучається. За міжнародними нормами, воно виглядає як невеличка картонна книжечка. Завдяки ньому розширюється перелік країн, де громадяни зможуть користуватися транспортними засобами, а також воно має важливе значення для громадян, що тривалий час перебувають за кордоном” — пояснює керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Міжнародне посвідчення водія видається на місці, без складання іспитів на підставі національного посвідчення водія, терміном дії на 3 роки. Вартість послуги становитиме — 34 грн 16 коп.

Як повідомляв УНН, з 1 лютого територіальні сервісні центри МВС по всій Україні видаватимуть довідки про відсутність судимості.

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