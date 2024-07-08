На Днепропетровщине были слышны повторные взрывы после предупреждений воздушных сил о ракете на Днепр, передает УНН.

Детали

Как пишет Суспільне, звуки взрывов прозвучали в Днепре, Каменском и Кривом Роге.

Ранее в Воздушных Силах ВСУ в Telegram предупреждали о скоростных целях в Донецкой области курсом на запад. Позже о ракете. И призвали находиться днепрян в укрытиях.