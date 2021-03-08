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Серия взрывов в Экваториальной Гвинее: десятки погибших, людей ищут под завалами

Киев  •  УНН

 • 27839 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли (по другим данным не менее 30) и более 400 получили ранения в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC.

Цитата

“По словам официальных лиц, по меньшей мере 17 человек погибли и более 400 получили ранения в результате серии взрывов на военной базе в Экваториальной Гвинее. Говорят, что воскресные взрывы в главном городе, Бате, были вызваны сжиганием стерни фермерами и небрежностью в хранении динамита на базе”, — говорится в сообщении.

Согласно данным AFP — погибли не менее 30 человек.

Президент Теодоро Обианг Нгема заявил, что почти все здания и дома в городе понесли “огромный ущерб”.

“Государственное телевидение показало людей, ищущих выживших в развалинах. Есть опасения, что число погибших будет расти, поскольку некоторые жертвы могут оказаться в ловушке”, — отмечается в сообщении.

Он сказал, что база “загорелась из-за того, что соседние фермеры расчищали сельскохозяйственные угодья, поджигая их, что привело к взрыву”. Президент обратился за международной помощью.

“В серии твитов министерство здравоохранения заявило, что 420 раненых проходят лечение в больницах, и призвало добровольных медицинских работников отправиться в районную больницу Баты. Также министерство запросило срочную сдачу крови”, — говорится в сообщении.

Что было раньше

Ранее сообщалось,что по меньшей мере 20 человек погибли в результате четырех мощных взрывов в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи.

Дополнение

Накануне в Сомали террорист подорвался в автомобиле, в результате чего погибло 20 человек.

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