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Серія вибухів в Екваторіальній Гвінеї: десятки загиблих, людей шукають під завалами

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули (за іншими даними не менше 30) і більше 400 отримали поранення в результаті серії вибухів на військовій базі в Екваторіальній Гвінеї. Про це повідомляє УНН з посиланням на BBC.

Цитата

“За словами офіційних осіб, щонайменше 17 людей загинули і понад 400 отримали поранення в результаті серії вибухів на військовій базі в Екваторіальній Гвінеї. Кажуть, що недільні вибухи в головному місті, Баті, були викликані спалюванням стерні фермерами і недбалістю в зберіганні динаміту на базі”, — йдеться в повідомленні.

Згідно даними AFP — загинули не менше 30 людей.

Президент Теодоро Обіанг Нгема заявив, що майже всі будівлі і будинки в місті зазнали “величезної шкоди”.

“Державне телебачення показало людей, що шукають тих, хто вижив в руїнах. Є побоювання, що кількість загиблих буде зростати, оскільки деякі жертви можуть опинитися в пастці”, — наголошується в повідомленні.

Він сказав, що база “загорілася через те, що сусідні фермери розчищали сільськогосподарські угіддя, підпалюючи їх, що призвело до вибуху”. Президент звернувся по міжнародну допомогу.

“У серії твітів міністерство охорони здоров’я заявило, що 420 поранених проходять лікування в лікарнях, і закликало добровільних медичних працівників відправитися в районну лікарню Баті. Також міністерство запросило термінову здачу крові”, — йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Раніше повідомлялося, що щонайменше 20 людей загинули в результаті чотирьох потужних вибухів в місті Бата на північному заході Екваторіальної Гвінеї.

Доповнення

Напередодні в Сомалі терорист підірвався в автомобілі, в результаті чого загинуло 20 осіб.

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