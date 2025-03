В ​​результаті вибухів в Екваторіальній Гвінеї загинули щонайменше 20 людей

Що відомо

Як уточнює нідерландське інформаційне агентство BNO News із посиланням на Міністерство охорони здоров'я Екваторіальної Гвінеї, в результаті трагедії постраждали не менше 300 чоловік. У той же час велика кількість людей числиться зниклими без вести, додали в МОЗ.

Місцевий державний телеканал TVGE повідомив про вибухи, "що призвели до фатальних випадків", поранень, руйнувань та значних матеріальних збитків. Телеканал показав, як з-під куп руїн будівель витягують потерпілих. Влада закликала людей здавати кров. Надходять повідомлення про те, що лікарні переповнені постраждалими. Місцеві портали розмістили відео, на якому люди розбігаються з пошкодженої зони. Видно будинку із зірваними дахами.

Деталі

Причина вибухів поки не ясна, проте агентство EFE повідомляє, що їх епіцентри знаходяться на території військового об'єкту. Йдеться про казарми сил спеціального призначення. Поруч з ними розташований квартал, де проживають сім'ї з низькими доходами.

Очевидці передають, що перші три вибухи сталися майже одночасно близько 15:00 за місцевим часом (16:00 за часом Києва). Через дві години стався четвертий за рахунком вибух. Бата ​​є економічною столицею Екваторіальної Гвінеї і найбільшим за чисельністю містом країни.

Доповнення

Напередодні у Сомалі терорист підірвався в автомобілі, в результаті чого загинуло 20 людей.

