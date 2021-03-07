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Серия взрывов в Экваториальной Гвинее забрала жизни по меньшей мере 20 человек

Серия взрывов в Экваториальной Гвинее забрала жизни по меньшей мере 20 человек

Киев  •  УНН

 • 19157 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли в результате четырех мощных взрывов в городе Бата на северо-западе Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщил в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение, передает УНН.

Что известно

Как уточняет нидерландское информационное агентство BNO News со ссылкой на Министерство здравоохранения Экваториальной Гвинеи, в результате трагедии пострадали не менее 300 человек. В то же время большое количество людей числится пропавшими без вести, добавили в Минздраве.

Местный государственный телеканал TVGE сообщил о взрывах, "которые привели к фатальным случаям", ранениям, разрушениям и значительному материальному ущербу. Телеканал показал, как из-под груд развалин зданий извлекают пострадавших. Власти призвали людей сдавать кровь. Поступают сообщения о том, что больницы переполнены пострадавшими. Местные порталы разместили видео, на котором люди разбегаются из поврежденной зоны. Видно дома с сорванными крышами.

Детали

Причина взрывов пока не ясна, однако агентство EFE сообщает, что их эпицентры находятся на территории военного объекта. Речь идет о казармах сил специального назначения. Рядом с ними расположен квартал, где проживают семьи с низкими доходами.

Очевидцы передают, что первые три взрыва произошли почти одновременно около 15:00 по местному времени (16:00 по времени Киева). Через 2 часа произошел четвертый по счету взрыв. Бата ​​является экономической столицей Экваториальной Гвинеи и крупнейшим по численности городом страны.

Дополнение

Накануне в Сомали террорист подорвался в автомобиле, в результате чего погибло 20 человек.

BREAKING: Massive explosion in Bata, Equatorial Guinea; health ministry says "hundreds" injured pic.twitter.com/1oUWgePRh1

— BNO News (@BNONews) March 7, 2021

WATCH: Significant devastation after multiple explosions in Bata, Equatorial Guinea. Number of dead unknown, hundreds injured pic.twitter.com/aiFDxyEv7g

— BNO News (@BNONews) March 7, 2021

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