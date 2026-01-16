Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж

$43.180.08
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
18:20 • 4704 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
17:23 • 10380 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 13993 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 31357 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 29329 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
16 января, 11:02 • 26660 просмотра
Экономика Украины выросла на 2,2% в 2025 году, несмотря на атаки рф и сложную логистику - Минэкономики
16 января, 10:01 • 25247 просмотра
Зимние каникулы в Киеве продлены до 1 февраля, в других регионах по решению ТЭБ - Минобразования
16 января, 08:50 • 24186 просмотра
Украина имеет запасы топлива на 20+ дней, импорт продолжается, запасы газа также есть - министр
Эксклюзив
16 января, 08:00 • 34010 просмотра
Как узнать, находится ли человек в "розыске" ТЦК: ответ адвокатаPhoto
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
17:23 • 10380 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16:00 • 8068 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 45238 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 76739 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 94955 просмотра
Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Серия REDMI Note 15 создана для пользователей, которым важно, чтобы смартфон работал стабильно независимо от обстоятельств. Все модели линейки построены на основе концепции "Надежность REDMI Titan" – комплексного подхода к прочности, включающего усиленную конструкцию корпуса, повышенную стойкость к падениям и защиту от воды и пыли.

Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж

Маркетплейс инновационных товаров Алло объявляет о старте продаж в Украине новой серии смартфонов REDMI Note 15, которая сочетает повышенную надежность, расширенные возможности съемки и продуманный пользовательский опыт – для активного ежедневного использования без компромиссов, передает УНН.

Смартфоны, выдерживающие динамику современной жизни

Серия REDMI Note 15 создана для пользователей, которым важно, чтобы смартфон работал стабильно независимо от обстоятельств. Все модели линейки построены на основе концепции "Надежность REDMI Titan" – комплексного подхода к прочности, включающего усиленную конструкцию корпуса, повышенную стойкость к падениям и защиту от воды и пыли. Флагманские модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G имеют сертификацию SGS Premium Performance, подтверждающую стойкость к падениям с высоты до 2,5 м, сгибанию и сдавливанию, а также защиту IP66/IP68. (Младшие модели REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G также получили сертификацию стойкости к падениям с высоты до 1,8 м и 1,7 м соответственно). Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 и многослойная амортизирующая конструкция уменьшают риск повреждений в повседневном использовании. Даже в сложных условиях – под дождем, на морозе или с мокрыми руками – смартфон остается удобным в использовании благодаря чувствительному дисплею и защите ключевых компонентов.

Больше свободы без зарядки

Улучшенная автономность – одно из ключевых преимуществ серии. Смартфоны серии REDMI Note 15 оснащены современными емкими кремний-углеродными батареями до 6500 мА·ч: эта современная технология дает возможность сочетать высокую емкость аккумулятора с тонким корпусом.

Флагман REDMI Note 15 Pro+ 5G поддерживает гиперзарядку 100 Вт, благодаря чему можно быстро пополнить заряд даже при плотном графике, а оптимизированная система управления питанием обеспечивает сохранение до 80% емкости батареи. Вся линейка также поддерживает реверсивную зарядку, что добавляет удобства в повседневных сценариях.

Моменты, которые хочется сохранить

Серия REDMI Note 15 ориентирована на реальные сценарии съемки – от путешествий и портретов до контента для соцсетей. Pro-модели серии получили 200-мегапиксельную камеру с большим сенсором 1/1,4", оптической стабилизацией, а также 2×- и 4×-зумом без потери качества, что дает возможность получать детализированные снимки при любом освещении.

Модели REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G оснащены 108-Мп камерой с 3×-зумом оптического уровня – оптимальным для повседневного фото, портретов и городских сюжетов.

AI-инструменты помогают легко улучшать снимки, а еще есть быстрый экспорт контента в соцсети – без сложных настроек и сторонних приложений.

Плавная работа и умные возможности

Смартфоны серии REDMI Note 15 обеспечивают быструю и стабильную работу благодаря современным процессорам Snapdragon и MediaTek. Даже в режиме многозадачности или во время игр устройства демонстрируют плавную графику и энергоэффективность.

Интеграция Google Gemini, Обвести и найти с Google и фирменных AI-функций упрощает работу с текстами, поиск информации и взаимодействие со смартфоном, превращая его в персонального цифрового помощника.

Большой экран и громкий звук для полного погружения

Серия оснащена AMOLED-дисплеями диагональю до 6,83 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит, що обеспечивает комфортный просмотр даже под ярким солнцем. Сертификации TÜV Rheinland подтверждают снижение нагрузки на глаза во время длительного использования.

Мощные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos® и усилением громкости до 400% (у Pro-моделей) обеспечивают четкое звучание во время разговоров, игр и просмотра видео – даже при шумном окружении.

С 15.01 до 15.02.2026 р. при покупке смартфонов серии REDMI Note 15 на allo.ua и mi.ua покупатели получают выгоду до 3000 грн, гарантию 24 месяца, одну бесплатную замену экрана в течение 12 месяцев и YouTube Premium (2 мес.).

В Алло доступны все модели линейки в разных цветах и конфигурациях памяти, благодаря чему пользователи могут выбрать оптимальный смартфон в соответствии с собственными потребностями и стилем жизни.

________

Алло – маркетплейс инновационных товаров от электроники и инструментов до мебели и электромобилей, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины..

Відкрий Алло – закрий питання.

Лилия Подоляк

