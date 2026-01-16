Серія REDMI Note 15 в Алло: Міць титана. Надійність, що витримує більше, та вигідні пропозиції на старті продажів

$43.180.08
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
18:20 • 4726 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
17:23 • 10388 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 13998 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 31364 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 29336 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
16 січня, 11:02 • 26661 перегляди
Економіка України зросла на 2,2% у 2025 році попри атаки рф та складну логістику - Мінекономіки
16 січня, 10:01 • 25248 перегляди
Зимові канікули в Києві продовжують до 1 лютого, в інших регіонах за рішенням ТЕБ - Міносвіти
16 січня, 08:50 • 24188 перегляди
Україна має запаси пального на 20+ днів, імпорт триває, запаси газу також є - міністр
Ексклюзив
16 січня, 08:00 • 34013 перегляди
Як дізнатися, чи перебуває людина в “розшуку” ТЦК: відповідь адвокатаPhoto
Через нові атаки рф знеструмлення у двох областях, Київ і дві області з обмеженнями, у низці регіонів аварійні відключення - Міненерго16 січня, 09:52 • 8876 перегляди
ТЦК не мають права примусово затримувати громадян - постанова суду16 січня, 09:54 • 32819 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 18179 перегляди
Україну накриє азійський антициклон, подекуди зі снігом і штормами: прогноз погоди на 17-18 січня 16 січня, 12:42 • 13141 перегляди
Україна та США мають розбіжності щодо мирної угоди - Зеленський14:04 • 11157 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
17:23 • 10388 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16:00 • 8072 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 45239 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 76741 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
Ексклюзiv
15 січня, 08:19 • 94956 перегляди
УНН Lite
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto19:05 • 678 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 18195 перегляди
Pinterest представив палітру трендових кольорів 2026 рокуPhoto15 січня, 16:22 • 23845 перегляди
X Маска заборонить ШІ Grok роздягати до бікіні фото реальних людей15 січня, 07:20 • 35522 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix13 січня, 15:09 • 56331 перегляди
Серія REDMI Note 15 в Алло: Міць титана. Надійність, що витримує більше, та вигідні пропозиції на старті продажів

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Серію REDMI Note 15 створено для користувачів, яким важливо, щоб смартфон працював стабільно незалежно від обставин. Усі моделі лінійки побудовано на основі концепції "Надійність REDMI Titan" – комплексного підходу до міцності, що включає посилену конструкцію корпусу, підвищену стійкість до падінь і захист від води та пилу.

Серія REDMI Note 15 в Алло: Міць титана. Надійність, що витримує більше, та вигідні пропозиції на старті продажів

Маркетплейс інноваційних товарів Алло оголошує про старт продажів в Україні нової серії смартфонів REDMI Note 15, яка поєднує підвищену надійність, розширені можливості зйомки та продуманий користувацький досвід – для активного щоденного користування без компромісів, передає УНН.

Смартфони, що витримують динаміку сучасного життя

Серію REDMI Note 15 створено для користувачів, яким важливо, щоб смартфон працював стабільно незалежно від обставин. Усі моделі лінійки побудовано на основі концепції "Надійність REDMI Titan" – комплексного підходу до міцності, що включає посилену конструкцію корпусу, підвищену стійкість до падінь і захист від води та пилу. Флагманські моделі REDMI Note 15 Pro+ 5G та REDMI Note 15 Pro 5G мають сертифікацію SGS Premium Performance, що підтверджує стійкість до падінь з висоти до 2,5 м, згинання та стиснення, а також захист IP66/IP68. (Молодші моделі REDMI Note 15 та REDMI Note 15 5G також отримали сертифікацію щодо стійкості до падінь з висоти до 1,8 м та 1,7 м відповідно). Захисне скло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 та багатошарова амортизуюча конструкція зменшують ризик пошкоджень у повсякденному використанні. Навіть за складних умов – під дощем, на морозі або з мокрими руками – смартфон залишається зручним у користуванні завдяки чутливому дисплею та захисту ключових компонентів.

Більше свободи без заряджання

Покращена автономність – одна з ключових переваг серії. Смартфони серії REDMI Note 15 оснащені сучасними ємними кремній-вуглецевими батареями до 6500 мА·год: ця сучасна технологія дає можливість поєднати високу ємність акумулятора із тонким корпусом.

Флагман REDMI Note 15 Pro+ 5G підтримує гіперзарядку 100 Вт, завдяки чому можна швидко поповнити заряд навіть у щільному графіку, а оптимізована система керування живленням забезпечує збереження до 80% ємності батареї. Вся лінійка також підтримує реверсивну зарядку, що додає зручності у повсякденних сценаріях.

Моменти, які хочеться зберегти

Серія REDMI Note 15 орієнтована на реальні сценарії зйомки – від подорожей і портретів до контенту для соцмереж. Pro-моделі серії отримали 200-мегапіксельну камеру з великим сенсором 1/1,4", оптичною стабілізацією та 2×- і 4×-зумом без втрати якості, що дає можливість отримувати деталізовані знімки за будь-якого освітлення.

Моделі REDMI Note 15 та REDMI Note 15 5G оснащені 108-Мп камерою з 3×-зумом оптичного рівня – оптимальним для повсякденних фото, портретів і міських сюжетів.

AI-інструменти допомагають легко покращувати знімки, а ще є швидкий експорт контенту в соцмережі – без складних налаштувань і сторонніх застосунків.

Плавна робота та розумні можливості

Смартфони серії REDMI Note 15 забезпечують швидку та стабільну роботу завдяки сучасним процесорам Snapdragon і MediaTek. Навіть у багатозадачному режимі або під час ігор пристрої демонструють плавну графіку та енергоефективність.

Інтеграція Google Gemini, Обвести й знайти із Google та фірмових AI-функцій спрощує роботу з текстами, пошук інформації та взаємодію зі смартфоном, перетворюючи його на персонального цифрового помічника.

Великий екран і гучний звук для повного занурення

Серія оснащена AMOLED-дисплеями діагоналлю до 6,83 дюйма з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт, що забезпечує комфортний перегляд навіть під яскравим сонцем. Сертифікації TÜV Rheinland підтверджують зниження навантаження на очі під час тривалого використання.

Потужні стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos® і підсиленням гучності до 400% (у Pro-моделях) забезпечують чітке звучання під час розмов, ігор і перегляду відео – навіть у шумному середовищі.

З 15.01 до 15.02.2026 р. при купівлі смартфонів серії REDMI Note 15 на allo.ua та mi.ua покупці отримують вигоду до 3000 грн, гарантію 24 місяці, одну безплатну заміну екрана впродовж 12 місяців, YouTube Premium (2 міс.).

В Алло доступні всі моделі лінійки у різних кольорах та конфігураціях памʼяті, завдяки чому користувачі можуть вибрати оптимальний смартфон відповідно до власних потреб і стилю життя.

________

Алло – маркетплейс інноваційних товарів від електроніки та інструментів до меблів та електромобілів, з доставкою замовлень додому, на пошту або в магазини у понад 100 містах України.

Відкрий Алло – закрий питання.

Лілія Подоляк

