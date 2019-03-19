Сергей Токарев: ЛакіБукс дарит современный нон-фикшн киевским школьникам

"Обычно наш проект делает акцент на восточных и южных регионах Украины. Там наблюдается серьезный дефицит украиноязычной литературы. Еще хуже ситуация с актуальной научно-популярной литературой для подростков на украинском. Почти два года мы пытаемся помочь исправить это положение. За это время мы отправили на Восток и Юг Украины более 5000 книг, – рассказывает основатель ЛакіБукс Сергей Токарев, – Но сегодня, в день, который по праву можно считать началом становления всего современного украинского школьного образования, мы дарим современный нон-фикшн киевским школьникам".

Научно-популярные издания могут стать как дополнительным материалом для использования педагогами на уроках, так и первыми самостоятельными шагами на пути детей к большой науке.



"Очень круто, что такие новые и интересные книги теперь можно будет прочитать прямо в школе. Наши учителя много работают, чтобы уроки были интересными, но в мире столько всего происходит, что успевать сложно. Я недавно смотрела кино о Тесле, а здесь о нем книга – будет интересно узнать, что же было на самом деле", – рассказывает ученица киевской СШ №160 Марина.



"Мне не всегда бывает интересно на уроках. Потому что нужно много слушать и вести себя тихо. Но вот когда можно самому что-то сделать, мне нравится. Я думаю, учиться – это не только сидеть тихонько, но и делать опыты, узнавать что-то новое самому. Мне нравится книга о гаджетах. Я хочу знать, как работает все в компьютере, и стать программистом, как папа", – говорит ученик 43-й школы, Денис.



За почти два года существования, в проекте вышли книги талантливых украинских авторов и переводы мировых научно-популярных бестселлеров. В частности, “Дівчатам слово: як бути сильною, розумною та неповторною”, “#Щотакематематика”, “Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет”, “Літо довжиною в ДНК”, “Тесла та машина на космічній енергії”. Эти издания, и еще несколько книг в жанре нон-фикшн получили киевские школы.