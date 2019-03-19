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Сергій Токарєв: ЛакіБукс дарує сучасний нон-фікшн київським школярам

Київ • УНН

 • 8719 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. 15 київських шкіл отримали нові науково-популярні книжки від проекту ЛакіБукс. Про це розповів один з ініціаторів проекту, засновник IT-компанії Lucky Labs Сергій Токарєв. Акція відбулась до річниці відкриття першої в Україні гімназії з українською мовою викладання. Це відбулось 18 березня 1917-го року. Гімназія знаходилась у Києві та носила ім'я Тараса Шевченка, передає УНН.

Сергій Токарєв: ЛакіБукс дарує сучасний нон-фікшн київським школярам

“Зазвичай наш проект робить акцент на східних та південних регіонах України. Саме там спостерігається серйозний дефіцит україномовної літератури. Ще гірша ситуація з актуальною науково-популярною літературою для підлітків українською. Майже два роки ми намагаємося допомогти виправити це становище. Загалом, за цей час ми відправили на Схід і Південь України більше 5000 книг, – розповідає засновник ЛакіБукс Сергій Токарєв, – Та сьогодні, у день, що по праву можна вважати початком становлення усієї сучасної української шкільної освіти, ми даруємо сучасний нон-фікшн київським школярам”.

Науково-популярні видання можуть стати як додатковим матеріалом для використання педагогами на уроках, так і першими самостійними кроками на шляху дітей до великої науки.

“Дуже круто, що такі нові і цікаві книжки тепер можна буде прочитати просто у школі. Наші вчителі багато працюють, аби уроки були цікавими, та у світі стільки усього відбувається, що встигати складно. Я нещодавно дивилась кіно про Теслу, а тут про нього книга – буде цікаво дізнатись, що ж було насправді”, – розповідає учениця київської ЗОШ №160 Марина.

“Мені не завжди буває цікаво на уроках. Бо треба багато слухати і вести себе тихенько. Але ось коли можна самому щось роботи, мені подобається. Я думаю, навчатись, це не тільки сидіти тихенько, а й робити досліди, дізнаватись щось нове самому. Мені подобається книжка про гаджети. Я дуже хочу знати, як працює все у комп'ютері, і стати програмістом, як тато”, – каже учень 43-ої школи, Денис.

За майже два роки існування у проекті вийшли книжки талановитих українських авторів та переклади світових науково-популярних бестселерів. Зокрема, “Дівчатам слово: як бути сильною, розумною та неповторною”, “#ЩОТАКЕМАТЕМАТИКА”, “Коротка історія технологій, або Як зрозуміти свій ґаджет”, “Літо довжиною в ДНК”, “Тесла та машина на космічній енергії”. Ці видання, та ще декілька нон-фікшн книжок отримали київські школи.

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